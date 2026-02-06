Размер шрифта
Японский спортсмен рассказал о пугающей атмосфере в олимпийской деревне

Японский конькобежец Синама: атмосфера в олимпийской деревне очень пугающая
IMAGO/Andre Weening/Global Look Press

Японский конькобежец Тацуя Синама заявил, что атмосфера в районе расположения олимпийской деревни на Играх в Италии является пугающей, передает Nikkan Sports.

«Район вокруг деревни находится в пригороде. Атмосфера немного пугающая, ночью не хочется выходить на улицу. Хочется быть осторожным во всем», — сказал Синама.

Тацуе Синаме 29 лет, он является чемпионом и серебряным призером мира в спринтерском многоборье, а также бронзовым призером мирового первенства на отдельных дистанциях.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина‑д'Ампеццо. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее лыжница Вероника Степанова заявила, что Олимпиада-2026 не для россиян.
 
