Бизнес

«Главпродукт» перешел под управление Россельхозбанка

Холдинг «Главпродукт» перешел под управление структуры Россельхозбанка
Максим Богодвид/РИА Новости

Холдинг «Главпродукт» перешел под управление структуры Россельхозбанка. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), передает «Интерфакс».

Управляющей компанией его основного юридического лица — ООО «Промсельхозинвест» — стало ООО «РСХБ-Финанс».

В июле прошлого года «Главпродукт» перешел в собственность государства. Арбитражный суд Москвы обратил в доход российского государства 100% долей головных компаний группы «Главпродукт» и собственность ее руководителя Леонида Смирнова. Это решение было принято из-за вывода прибыли за рубеж в обход российских контрсанкций.

По данным суда, с 2022 по 2024 год головные компании группы, контролируемые гражданином США Смирновым, вывели через американский банк JP Morgan Chase Bank N.A. прибыль на сумму 1 млрд 379 млн 861 тыс. рублей. Для обхода санкций выплаты были искусственно раздроблены на части до 10 млн рублей каждая.

Ранее три компании — разработчика «Мира танков» перешли в собственность РФ.
 
