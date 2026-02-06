Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Появление немецких танков у границ России назвали нацистским реваншизмом Германии

Аналитик Кнутов о немецких танках у границы с РФ: Германия строит Четвертый рейх
Mindaugas Kulbis/AP

Переброска более сотни немецких танков в Литву в рамках плана НАТО по войне с Россией говорит о реваншистских настроениях в Германии и стремлении Берлина построить «Четвертый рейх». Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Германия от слов о создании «Четвертого рейх» переходит к конкретным делам, и как раз размещение бригады на территории Литвы говорит о том, что реваншизм в Германии начинает доминировать и главным проводником реваншизма становится (канцлер ФРГ Фридрих. – «Газета.Ru») Мерц», — подчеркнул он.

Военный аналитик добавил, что реваншизм связан с восстановлением идей Гитлера.

«В основе этого реваншизма лежит нацистская идеология о господстве арийской расы над всеми остальными», — напомнил собеседник.

По словам Кнутова, вопрос о переброске пяти тысяч немецких солдат в Литву, помимо указанных танков, также «уже вышел на стадию завершения».

Российская сторона учитывает переброску личного состава армии ФРГ и военной техники Германии в Литву, отметил собеседник, и предпринимает соответствующие меры по укреплению приграничья.

«Что касается самих танков, здесь особенно нас пугать нечем. Мы жгли и Abrams, и Leopard, и Challenger на территории Украины. У нас есть очень эффективные средства борьбы с бронетехникой подобного типа», — напомнил военный эксперт.

6 февраля обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу объяснил появление 105 немецких танков на границе с Россией.

По его словам, 105 танков, которые Германия перебрасывает в Литву на границу с Белоруссией, — это часть плана НАТО OPLAN DEU по возможной войне с РФ, в которой центральная роль отводится Берлину.

Ранее в США заговорили о ядерной войне после отмены ДСНВ.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!