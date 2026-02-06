Размер шрифта
Названы самые популярные имена для мальчиков и девочек в 2025 году

Соцфонд: имя Варвара вошло в топ-5 самых популярных в России в 2025 году
Имя Варвара попало в пятерку самых популярных имен в России в 2025 гожу. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Социального фонда РФ.

Кроме того, чаще всего новорожденных девочек в 2025 году называли Софией (3,6%), Евой (3,15%), Анной (3,01%) и Марией (2,62%). Варвара оказалась на пятой строчке в этом рейтинге, сменив Викторию, которая была в топ-5 в 2024 году.

Самыми популярными мужскими именами в прошлом году стали Михаил (4,03%), Александр (3,56%), Артем (3,11%), Матвей (2,68%) и Тимофей (2,43%), отметили в Соцфонде.

До этого в Госдуме задумались о запрете необычных имен для новорожденных. Согласно статистике ЗАГС, в 2025 году среди редких имен встречаются Космос, Эльбрус, Алмаз и даже Огнива. Однако аналитики отмечают, что родители постепенно возвращаются к традиционным вариантам: Анне, Софии и Михаилу.

Позже автор инициативы о запрете редких имен Татьяна Буцкая заявила, что пришлось отказаться от этой идеи, поскольку в многонациональной стране невозможно разработать универсальные формулировки, не нарушая конституционные права человека. Депутат отметила, что нет смысла принимать законы, которые в итоге не смогут работать на практике.

Ранее супруги, назвавшие сына Путиным, решили сменить ему имя.
 
