Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

В США рассказали о панике из-за российского самолета

19FortyFive: НАТО и Украина признают роль российского бомбардировщика Ту-160М
Кадр из видео/UACRussia/Youtube

Североатлантический альянс (НАТО) и Украина признают стратегическую важность российского бомбардировщика Ту-160М в ходе вооруженного конфликта. Об этом пишет обозреватель журнала 19FortyFive Брэндон Вейхерт.

«Киев и его партнеры по НАТО признают ключевую роль, которую Ту-160М играют в способности России вести войну на Украине», — написал он.

Автор публикации отметил, что такие самолеты позволяют российской армии успешно выполнять поставленные боевые задачи, в частности, преодолевая украинские средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее журнал National Interest писал, что модернизация стратегического бомбардировщика Ту-160 является признаком того, что в Вашингтоне недооценили Россию. Там отметили, что программа быстрой модернизации самолетов ошеломляет, особенно на фоне заявлений западных СМИ о том, что санкции «положат российскую экономику на лопатки и уничтожат ее оборонно-промышленную базу».

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 — самый тяжелый боевой самолет в мире с максимальной взлетной массой с вооружением и топливом 275 тонн.

Ранее Путин анонсировал поставку «Ярс» и ТУ-160М в ракетные войска стратегического назначения.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!