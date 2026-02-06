Североатлантический альянс (НАТО) и Украина признают стратегическую важность российского бомбардировщика Ту-160М в ходе вооруженного конфликта. Об этом пишет обозреватель журнала 19FortyFive Брэндон Вейхерт.

«Киев и его партнеры по НАТО признают ключевую роль, которую Ту-160М играют в способности России вести войну на Украине», — написал он.

Автор публикации отметил, что такие самолеты позволяют российской армии успешно выполнять поставленные боевые задачи, в частности, преодолевая украинские средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее журнал National Interest писал, что модернизация стратегического бомбардировщика Ту-160 является признаком того, что в Вашингтоне недооценили Россию. Там отметили, что программа быстрой модернизации самолетов ошеломляет, особенно на фоне заявлений западных СМИ о том, что санкции «положат российскую экономику на лопатки и уничтожат ее оборонно-промышленную базу».

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 — самый тяжелый боевой самолет в мире с максимальной взлетной массой с вооружением и топливом 275 тонн.

Ранее Путин анонсировал поставку «Ярс» и ТУ-160М в ракетные войска стратегического назначения.