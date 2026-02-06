Размер шрифта
Армия

На Украине заявили о проблемах с верификацией терминалов Starlink

РИА: белые списки Starlink, заявленные Минобороны Украины, не работают
Andrew Angelov/Shutterstock/FOTODOM

Так называемые белые списки спутниковых терминалов Starlink, заявленные министром обороны Украины Михаилом Федоровым, не решают проблемы их верификации. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что процесс валидации происходит через приложения «Армия+» и «Дельта», в которые вносятся KIT-номера (трек-номер — прим. ред.) или UTID (уникальный идентификатор — прим. ред.) терминала Starlink.

«Процесс верификации занимает длительное время из-за банального человеческого фактора, а также перегруза приложения «Армия+» и его неготовности», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, чем ближе терминал находится к линии боевого соприкосновения, тем сложнее его учесть, из-за чего терминалы Starlink отключаются у ВСУ во время боевой работы, в первую очередь у операторов БПЛА.

1 февраля стало известно, что компания SpaceX по просьбе министерства обороны Украины будет ограничивать использование спутниковой связи Starlink для российской армии. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы спутниковой системы связи Starlink на Украине. Украинские СМИ предупредили, что ограничения могут затронуть и украинские беспилотники.

Ранее ВСУ раскритиковали Федорова из-за требования регистрации терминалов Starlink.
 
