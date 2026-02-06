В Петербурге от инфаркта умер актер из фильма «Брат» Артур Арутюнян

Актер Артур Арутюнян, известный зрителям по эпизодической роли в фильме «Брат», скончался в Петербурге в возрасте 68 лет. Об этом сообщила его бывшая супруга Валентина Коновалова, пишет ТАСС.

Она уточнила, что Арутюнян умер вечером 5 февраля в Елизаветинской больнице. Причиной смерти стал инфаркт. Артиста не стало за неделю до дня рождения — 12 февраля ему должно было исполниться 69 лет.

Актер родился 12 февраля 1957 года. В 1981 году окончил Ереванский театральный институт. Жил и работал в Петербурге.

На его счету роли в семи кинопроектах. Его дебютом в кино стал фильм 1990 года «Когда святые маршируют». Кроме того, Арутюнян сыграл пассажира трамвая в фильме «Брат» (1997 год). Эта роль принесла ему наибольшую известность. Также артиста можно увидеть в сериалах «Гений», «Жертва для императора» и «Улицы разбитых фонарей».

В последние годы артист практически не снимался из-за проблем со здоровьем. По словам близких, он оказался забытым коллегами по профессии.

Ранее в возрасте 90 лет скончалась вдова Баталова Гитана Леонтенко.