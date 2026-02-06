В Минобороны сообщили о взятии населенного пункта в Сумской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Поповка в Сумской области Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

«В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» освобожден населенный пункт Зеленое Харьковской области, а 5 февраля взят под контроль населенный пункт Поповка Сумской области», — говорится в сводке ведомства.

1 февраля ТАСС со ссылкой на сводки Минобороны сообщал, что российские войска за январь взяли под контроль 24 населенных пункта, включая три села в Сумской области: Белая Береза, Грабовское и Комаровка.

4 февраля российское оборонное ведомство заявляло, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Староукраинка в Запорожской области и Степановка в Донецкой народной республике.

В январе сообщалось, что войска РФ расширили буферную зону у сумской Белой Березы на 10 км.

Ранее сообщалось, что ВСУ разместили в Сумской области рекордное число расчетов БПЛА.