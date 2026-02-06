Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

В Минобороны сообщили о взятии населенного пункта в Сумской области

Минобороны: группировка войск «Север» взяла Поповку в Сумской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Поповка в Сумской области Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

«В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» освобожден населенный пункт Зеленое Харьковской области, а 5 февраля взят под контроль населенный пункт Поповка Сумской области», — говорится в сводке ведомства.

1 февраля ТАСС со ссылкой на сводки Минобороны сообщал, что российские войска за январь взяли под контроль 24 населенных пункта, включая три села в Сумской области: Белая Береза, Грабовское и Комаровка.

4 февраля российское оборонное ведомство заявляло, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенные пункты Староукраинка в Запорожской области и Степановка в Донецкой народной республике.

В январе сообщалось, что войска РФ расширили буферную зону у сумской Белой Березы на 10 км.

Ранее сообщалось, что ВСУ разместили в Сумской области рекордное число расчетов БПЛА.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!