Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Автомобили

Номера машин с «гейскими» сочетаниями букв запретили в Казахстане

В Казахстане запретили автономера для геев
Global Look Press

В Казахстане с января 2026 года автомобилистам дали возможность выбирать на заказ сочетания букв на автономерах, но несколько десятков комбинаций находятся под запретом. Об этом сообщает портал kolesa.kz.

В ответ на запрос издания в МВД Казахстана привели сочетания букв, использование которых по состоянию на 2026 год запрещено на номерных знаках автомобилей физических лиц. В частности, среди них GEI, GEY и GAY, ассоциирующиеся с геями («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Также под запретом буквы, составляющие корни оскорбительных слов (в том числе обсценной лексики на русском и английском языках), аббревиатура USA и ряд других сочетаний.

Всего в Казахстане насчитывается 69 трехбуквенных комбинаций, использование которых запрещено на автомобильных номерах. Список появился в 2018 году, его составил комитет по развитию языка Минкультуры.

Ранее в Швеции полицейские потребовали разрешить им ходить на гей-парады в рабочее время.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!