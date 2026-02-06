Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Учителя отстранили от работы после обнаружения ЗППП у школьника

В США педагог начальной школы был уволен из-за ЗППП у одного из учеников
Shutterstock/FOTODOM

В США педагога отстранили от работы, когда у его ученика обнаружили ЗППП, пишет New York Post.

Скандал разгорелся в престижной еврейской частной школе под Бостоном, штат Массачусетс. Сначала у одного из учеников, чей возраст не уточняется, выявили инфекцию, передающуюся половым путем, а 31 октября от работы отстранили учителя начальной школы.

После увольнения еще как минимум две семьи сообщили, что их дети перенесли «ненадлежащий физический контакт» с тем же учителем в течение предыдущего учебного года.

Информацию мгновенно передали полиции и органам опеки, ведется следствие. В школе считают, что вероятность произошедшего насилия очень высока.

Пока следователи «не пришли к каким-либо конкретным выводам относительно того, как произошло заражение и кто мог быть виновен». По данным прокуратуры, учителю, причастному к инциденту, не предъявлены уголовные обвинения.

Ранее учитель приставал к детям, тайно фотографировал их, но не попал в тюрьму.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!