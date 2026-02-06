Учителя отстранили от работы после обнаружения ЗППП у школьника

В США педагог начальной школы был уволен из-за ЗППП у одного из учеников

В США педагога отстранили от работы, когда у его ученика обнаружили ЗППП, пишет New York Post.

Скандал разгорелся в престижной еврейской частной школе под Бостоном, штат Массачусетс. Сначала у одного из учеников, чей возраст не уточняется, выявили инфекцию, передающуюся половым путем, а 31 октября от работы отстранили учителя начальной школы.

После увольнения еще как минимум две семьи сообщили, что их дети перенесли «ненадлежащий физический контакт» с тем же учителем в течение предыдущего учебного года.

Информацию мгновенно передали полиции и органам опеки, ведется следствие. В школе считают, что вероятность произошедшего насилия очень высока.

Пока следователи «не пришли к каким-либо конкретным выводам относительно того, как произошло заражение и кто мог быть виновен». По данным прокуратуры, учителю, причастному к инциденту, не предъявлены уголовные обвинения.

Ранее учитель приставал к детям, тайно фотографировал их, но не попал в тюрьму.