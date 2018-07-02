Трамп рассматривает до 7 кандидатур на пост судьи Верховного суда

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает до семи различных кандидатур на пост судьи Верховного суда, передает РИА «Новости».

«Я встретился сегодня утром с четырьмя кандидатами… Встречусь еще с двумя-тремя», — сказал Трамп.

Он пообещал принять решение «в ближайшие дни» и объявить о своем выборе 9 июля, как и планировалось ранее.

Судья Верховного суда США Энтони Кеннеди 27 июня объявил об отставке, что дает право президенту Дональду Трампу назначить на его место нового судью. В настоящее время в Верховном суде США девять cудей, включая его председателя. Несмотря на то что суд независим, считается, что при вынесении решений судьи выражают и идеологические предпочтения.