СМИ рассказали, как встреча Путина и Трампа повлияет на Финляндию

Результаты встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могут повлиять на оборонную политику Финляндии. Об этом пишет газета Ilta-Sanomat.

По данным издания, если в ходе встречи Путин и Трамп договорятся о приостановке расширения НАТО в Европе, Финляндия окажется «на крыльце» альянса.

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Как отмечается, в этом случае оборонное сотрудничество в рамках Евросоюза окажется для Финляндии «единственным путем» для получения места в международной структуре безопасности.

Ранее СМИ сообщили, что Путин и Трамп могут встретиться в поместье Кенигстед, которое находится недалеко от Хельсинки.