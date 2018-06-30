В Госдуме отреагировали на слова Трампа о признании Крыма

Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о возможном признании Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, Трамп сделал данное заявление, чтобы создать благоприятный фон для предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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Он также отметил, что Трамп «эмоционально» готов к восстановлению конструктивного диалога между Россией и США.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что слова Трампа о возможном признании Крыма являются сигналом о том, что он готов обсуждать данную тему.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.