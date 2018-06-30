В Госдуме отреагировали на слова Трампа о признании Крыма
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о возможном признании Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его мнению, Трамп сделал данное заявление, чтобы создать благоприятный фон для предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Он также отметил, что Трамп «эмоционально» готов к восстановлению конструктивного диалога между Россией и США.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, что слова Трампа о возможном признании Крыма являются сигналом о том, что он готов обсуждать данную тему.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.