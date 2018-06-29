Россия введет ответные санкции против Литвы

В России введут ответные ограничения в отношении литовских мемориальных проектов из-за ужесточения позиции литовских властей в отношении мемориальной деятельности России на территории Литвы, сообщила официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

В рамках санкций было принято решение не выдавать визы гражданам Литвы, направляющимся в Россию в рамках проекта «Миссия Сибирь».

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В МИДе подчеркнули, что принимаемые меры носят вынужденный характер.

«Созданная литовскими властями явно ненормальная ситуация не оставляет иного выбора, как ввести ответные ограничения в отношении литовских мемориальных проектов в России», — отметила Захарова.

Как отмечается в заявлении, на территории Литвы оказались заморожены практически все запланированные ремонтно-восстановительные работы на могилах советских воинов. Также Захарова выразила обеспокоенность попытками демонтажа мемориалов советским воинам.

Ранее в посольстве России назвали «гнусным поступком» решение Литвы о пояснениях к советским памятникам.