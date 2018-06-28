Лидер «Радикальной партии» предложил ликвидировать должность премьер-министра Украины

Глава украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко написал в своем фейсбуке, что на Украине необходимо ликвидировать должность премьер-министра.

Ляшко заявил, что президент Украины должен возглавлять государство и исполнительную власть. Он подчеркнул, что глава страны должен самостоятельно формировать правительство и нести полную ответственность за все происходящее в государстве.

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«[Предлагаю] должность премьер-министра ликвидировать, количество министерств сократить до 10-12», — написал Ляшко.

Также он заявил, что численность депутатов Верховной рады следует сократить почти вполовину, с 450 до 250 человек.

Ранее Ляшко предположил, что президент Украины Петр Порошенко «примеряет на себя судьбу Януковича».