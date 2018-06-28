В Кремле назвали дату и место встречи Путина и Трампа

Встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран, которая не будет связана с саммитами. Как отмечается, во время встречи главы государств обсудят текущее состояние российско-американских отношений и перспективы их развития. Кроме того, речь пойдет об актуальных вопросах международной повестки.

Реклама

«В соответствии с достигнутой договоренностью 16 июля в Хельсинки состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Великобритании опасаются предстоящей встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.