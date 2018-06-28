Белый дом назвал дату встречи Трампа и премьера Италии

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Италии Джузеппе Конте 30 июля проведут встречу в Белом доме, говорится в опубликованном заявлении ведомства.

«Италия — важный союзник НАТО, ведущий партнер в Афганистане и Ираке и ключ к обеспечению стабильной обстановки в Средиземноморском регионе», — говорится в заявлении Белого дома.

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Отмечается, что главы стран проведут личную беседу, а потом приступят к расширенной двусторонней встрече.

Ранее заместитель министра иностранных дел Италии Гульермо Пикки заявил, что Италия выступает за начало новой главы в отношениях России и НАТО.