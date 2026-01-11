Размер шрифта
В США рассказали, сколько нефтяных компаний готовы работать в Венесуэле

Минэнерго США: свыше 10 крупных нефтяных фирм готовы работать в Венесуэле
Примерно 12 крупных нефтяных компаний выражают готовность работать в Венесуэле. Об этом в интервью Fox News рассказал министр энергетики США Крис Райт.

По его словам, существует пять крупных компаний, которые собираются быстро увеличить производство, а также от шести до 12, которые говорят о готовности работать в Венесуэле.

До этого сообщалось, что швейцарско-нидерландский нефтетрейдер Vitol готовит первую партию растворителя для нефти к отправке в Венесуэлу по сделке с США.

Отмечается также, что поставка нафтыбесцветная жидкость с запахом, похожим на бензин, используемой в качестве растворителя для снижения концентрации тяжелой нефти, и облегчения ее транспортировки из Венесуэлы, станет «важной вехой в усилиях по увеличению добычи в этой южноамериканской стране».

10 января президент США Дональд Трамп заявил, что сделает Венесуэлу «снова богатой и безопасной». При этом он подчеркнул, что «любит венесуэльский народ».

Также американский лидер сообщил о своем намерении оставаться «политическим властелином Венесуэлы» годами. Он сказал, что на восстановление «запущенного» нефтяного сектора республики может уйти несколько лет.

Ранее Китай предупредил США о проблемах из-за венесуэльской нефти.

