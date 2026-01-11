Размер шрифта
ЦСКА обыграл «Спартак»

Дубль Полтапова помог ЦСКА обыграть «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Московский ЦСКА обыграл столичный «Спартак» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матч открыли армейцы: на 15-й минуте игры отличился Прохор Полтапов. «Спартак» сравнял на 42-й минуте благодаря заброшенной шайбе Михаила Мальцева, ассистентами для которого выступили Кристиан Ярош и Даниил Иванов. На 53-й минуте Полтапов вывел армейцев вперед, установив окончательный счет матча.

Армейский клуб идет на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 54 балла в 46 матча. «Спартак» расположился на восьмой строчке в той же конференции, имея в активе 49 баллов в 43 встречах.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на выезде сыграет с омским «Авангардом» 15 января, стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Спартак» на день раньше сыграет с московским «Динамо» в выездной встрече, начало матча — 19:30 мск.

Ранее СКА крупно проиграл «Металлургу».
 
