Посольство России назвало действия с домом Скрипаля попыткой уйти от расследования

Любые действия британских властей в отношении якобы загрязненных объектов в Солсбери, связанных с «делом Скрипаля», будут расценены Россией как попытка Лондона избежать прозрачного расследования, передает РИА «Новости» заявление пресс-секретаря посольства России в Великобритании.

«Предложили британской стороне сообщить, какие действия она собирается предпринять в отношении данного имущества, если подтвердятся планы по его приобретению. Напомним, что любые меры в отношении якобы зараженных объектов в Солсбери, будь то дом Скрипаля, паб Mill или ресторан Zizzi, фактически означающие их уничтожение, будут рассматриваться нами как элемент преднамеренных усилий Лондона сделать транспарентное и совместное с Россией расследование невозможным», — говорится в сообщении.

Ранее газета Sunday Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что британские власти намерены выкупить дома пострадавшего при отравлении в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и пострадавшего при оказании помощи отравленного полицейского Ника Бейли. Полиция сообщала, что в домах Скрипаля и Бейли были обнаружены следы отравляющего вещества.