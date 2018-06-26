Слуцкий ответил на призыв к России заплатить взнос в Совет Европы

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Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что российская сторона не готова платить взнос в Совет Европы, пока в устав организации не будут внесены поправки о недопустимости санкций в отношении делегаций, передает РИА «Новости».

«Если Россия будет оставаться в столь же «специальных» отношениях со Страсбургом, Москва будет состоять в «специальных» отношениях со Страсбургом, мы не готовы оплачивать свой взнос и поддерживать программы Совета Европы, до тех пор пока ПАСЕ не примет регламентные поправки о том, что полномочия никакой парламентской делегации, направленной в Ассамблею страховым парламентом, не могут быть пересмотрены, оспорены», — сказал Слуцкий.

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Он добавил, что пока преждевременно говорить о том, что соответствующие комиссии ПАСЕ поддержат идеи, предложенные, подкомиссией бюро по гармонизации работы органов Совета Европы и ПАСЕ.

Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что 30 июня 2018 года является последним сроком для выплаты взносов России в бюджет организации.