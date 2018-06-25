Госдеп прокомментировал победу Эрдогана на выборах президента

США уважают выбор турецкого народа, который поддержал кандидатуру Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах. Об этом сообщила неназванная представитель Госдепартамента США, передает Reuters.

В Госдепе подчеркнули, что Соединенные Штаты ожидают конструктивных взаимоотношений с Эрдоганам в совместно решаемых вопросах.

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«Мы призываем всех избранных турецких представителей, в том числе президента Эрдогана, отражать различные взгляды турецких избирателей, а также [призываем] к усилению демократии в Турции», — сказала представитель ведомства.

Ранее Эрдогана поздравили с победой президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.