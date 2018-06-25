В МИД России рассказали об ожиданиях от визита советника Трампа
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов рассказал, чего российская сторона ожидает от приезда советника США по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом сообщает РИА «Новости».
Богданов подтвердил, что визит Болтона в Россию действительно запланирован.
«Я думаю, что все вопросы будут обсуждаться, которые волнуют — и двусторонние отношения, и региональная обстановка, в том числе Сирия, Палестина, и другие вопросы», — сказал Богданов.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности встречи Владимира Путина и советника американского президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона. По словам Пескова, в настоящее время он не может предоставить какую-либо информацию по этому вопросу.