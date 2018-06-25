Reuters: США в ближайшее время представят КНДР график денуклеаризации

Правительство США планирует в ближайшее время представить властям Северной Кореи график реализации договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, график будет содержать «концепцию США по реализации договоренностей» достигнутых во время встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

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Как отмечается, план США будет «достаточно сжатым», в нем также будет четко определен «уровень приверженности» Северной Кореи.

Ранее Трамп заявил, что денуклеаризация Корейского полуострова уже начинается.

По его словам, в настоящее время США продолжают вести переговоры с властями КНДР.