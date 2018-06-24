Трамп: у КНДР есть огромный потенциал

Президент США Дональд Трамп выступая в Лас-Вегасе на форуме представителей республиканской партии рассказал об «огромном потенциале» Северной Кореи. Об этом сообщает CBS News.

«C точки зрения месторасположения, у КНДР имеется огромный потенциал», — сказал Трамп.

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По его словам, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын знает об этом, поэтому вскоре «произойдет много великих вещей».

Он также добавил, что КНДР уже многие месяцы не проводит ракетные испытания.

Ранее Трамп заявил, что между ним и Ким Чем Ыном хорошая химия.

Он также подчеркнул, что доверяет Ким Чен Ыну.