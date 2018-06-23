Путин поздравил Саркисяна с днем рожденья

Российский президент Владимир Путин посланием поздравил своего армянского коллегу Армена Саркисяна с днем рожденья. Об этом сообщается на сайте армянского президента.

Отмечается, что Путин направил Саркисяну сердечные поздравления в связи с 65-летием. Он пожелал ему здоровья, успехов и благополучия.

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«В России высоко ценят Ваши усилия направленные на укрепление дружественных, союзнических отношений между нашими государствами», — говорится в послании.

Ранее российский ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов рассказал, в что в день рожденья его поздравил президент России.