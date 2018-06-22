Президент Южной Кореи рассказал о влюбленности в Россию

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассказал, когда влюбился в Россию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам главы южнокорейского государства, в столице России его переполняют необычные чувства.

«Читая Толстого и Достоевского, я влюбился в Россию и мечтал побывать здесь когда-то», — заявил Мун Чжэ Ин.

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Он также отметил, что Россия и Южная Корея являются ключевыми союзниками и партнерами.

Ранее российский президент Владимир Путин встретился с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином в Москве. По словам Мун Чжэ Ина, у России и Южной Кореи есть общие цели по денуклеаризации КНДР и достижению мира на Корейском полуострове.