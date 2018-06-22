Песков второй раз за день ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-брифинге не стал комментировать вероятность встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, передает РИА «Новости»..

«Пока ничего нового нет», — ответил Песков на вопрос, нет ли новых подробностей по поводу возможной встречи.

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Ранее утром 22 июня Песков прокомментировал информацию о сроках встречи Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Пескова попросили дать комментарий после того, как Трамп заявил о возможной встрече с Путиным в июле этого года.

Накануне, 21 июня, Песков также заявил, что у Кремля пока нет официального заявления по поводу встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.