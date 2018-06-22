Порошенко ввел санкции против политических партий России

Украинский президент Петр Порошенко принял решение внести санкции против семи политических партий из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в санкционный список попали Либерально-демократическая партия России, Коммунистическая партия Российской Федерации, Демократическая партия России, «Патриоты России», «Родина», а также Аграрная партия России. Активы этих политических организаций на украинской территории будут заблокированы. Кроме того, их представители не смогут вывести капиталы за пределы страны и снять денежные средства по банковским картам.

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По имеющимся данным, в санкционный перечень попала и Центральная избирательная комиссия России вместе с возглавляющей ее Эллой Памфиловой. В общей сложности антироссийские санкции коснулись 30 юридических лиц, и также физических лиц.

Ранее сообщалось, что украинская сторона ввела санкции против российских СМИ.