Госдеп анонсировал встречу Помпео с представителями КНДР

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что глава ведомства Майк Помпео встретится с представителями КНДР, передает РИА «Новости».

Отмечается, что дата встреч еще не определена.

«Госсекретарь Помпео будет встречаться и говорить с [представителями Северной Кореи] как можно скорее по дате, чтобы реализовать результаты саммита США-КНДР. Пока что не можем сообщить о датах встреч или поездок», — отметила Науэрт.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что КНДР ликвидировала четыре крупных испытательных полигона, однако не уточнил, какие именно виды вооружения там тестировали. Также, по словам Трампа, в Северной Кореи прекратились испытания баллистических ракет.