CNN: Трамп провоцирует новый хаос после указа о запрете разделения семей мигрантов

Последние действия президента США Дональда Трампа в рамках миграционной политики спровоцировали новый политический и правовой хаос, а также обвинения в бесчеловечности по отношению к детям семей мигрантов, пишет CNN.

В материале говорится, что Трамп подвергся давлению не только со стороны США, но и всего мира, после чего подписал указ о запрете разделения семей мигрантов. Как отмечает издание, Трамп, подписывая приказ, выставил его как самый значительный президентский шаг в сфере иммиграции за полвека, несмотря на то, что он исправлял проблему, вызванную его собственной администрацией.

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Однако по мере появления деталей последнего решения Трампа о мигрантах стало ясно, что оно может вызвать новые осложнения, пишет CNN.

Самым значительным недостатком президентского указа, по мнению CNN, стало отсутствие решения проблемы для более 2,3 тыс. детей, уже разлученных со своими семьями и помещенными в специальные миграционные центры по всей стране.

Ранее дочь президента Соединенных штатов Иванка Трамп в своем твиттере поблагодарила отца за прекращение разделения детей нелегальных мигрантов с их родителями на границе США и Мексики