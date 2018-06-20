Эксперт: России выгоден уход США из СПЧ ООН

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев считает, что политика Соединённых Штатов быть гарантом прав человека отходит на второй план, передает НСН.

США выходят из Совета ООН по правам человека. С таким заявлением 19 июня выступила постпред Соединённых Штатов при Организации Объединённых Наций Никки Хейли. По её словам, Вашингтон готов вернуться в Совет только в том случае, если будет проведена его реформа.

Реклама

«Для нас этот фактор является положительным в том плане, что республиканская администрация действительно от проблем прав человека будет отходить. Политика США выступать законодателем мод в этом вопросе и быть гарантом прав человека во всём мире будет отодвигаться на второй план.

Голос Америки не будет звучать так уверенно в отличие от предыдущего периода. США, введя принцип двойных стандартов, доведя его до логического абсурда, сами подорвали те позиции, на которых стояли», - заключил Васильев.