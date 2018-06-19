AP рассказало о «душераздирающем» плаче детей из изолятора для мигрантов в США

В распоряжении Associated Press оказалась аудиозапись, на которой слышны «душераздирающие» крики испаноязычных детей, находящихся в иммиграционном центре США.

Именно она вызвала наибольшее возмущение в свете политики администрации президента США Дональда Трампа по разделению детей мигрантов с их семьями, отмечает агентство. Ранее эта запись была опубликована некоммерческой организацией ProPublica, после чего скандал в США вспыхнул с новой силой.

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«Папа! Папа!», — слышны на аудиозаписи слова ребенка, находящегося в изоляторе отдельно от родителей.

Запись изначально предоставила адвокат по правам человека Дженнифер Харбери, однако она не смогла сказать, в каком именно изоляторе она была сделана.

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен сообщила AP, что не знакома с данной записью, но заверила, что с детьми, взятыми под стражу правительства, обращаются гуманно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы повторения ситуации с нелегальными мигрантами, которая произошла в Европе.