В Екатеринбурге назвали дату конкурса по выбору кандидатов на должность мэра

Представитель думы Екатеринбурга рассказал, что конкурс на пост мэра состоится 25 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, конкурс будет проведен 25 июля.

«Двадцать три (депутата проголосовали) за, шесть — против, воздержавшихся нет», — сказал источник.

Реклама

По словам депутата Дмитрия Сергина, половина конкурсной комиссии будет назначена губернатором Свердловской области, а другая половина — депутатами гордумы. В нее войдут шесть человек. К конкурсу на пост мэра допускаются граждане старше 21 года, не имеющие судимости.

Ранее в Екатеринбурге депутаты городской думы приняли отставку мэра Евгения Ройзмана. Из 33 депутатов городской думы 25 проголосовали за отставку Ройзмана, шесть человек высказались против. При этом сам Ройзман не присутствовал на заседании.