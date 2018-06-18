СМИ Израиля сообщили об аресте экс-министра по подозрению в шпионаже в пользу Ирана

Бывший депутат кнессета и экс-министр энергетики Израиля Гонен Сегев арестован по обвинению в шпионаже в пользу Ирана, пишет The Times of Israel со ссылкой на службу безопасности и полицию Израиля.

Экс-министру предъявлено обвинение в передаче данных, а также помощи врагу в военное время. Ранее Гонен Сегев уже был судим за торговлю наркотиками. Он был признан виновным в 2005 году и осужден на пять лет, однако вышел досрочно в 2007 году за примерное поведение.

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Отмечается, что обвиняемый дважды приезжал в Иран. Он разглашал информацию о местах обеспечения безопасности в Израиле, а также о зданиях и должностных лицах в дипломатических и ведомственных органах. Следователи считают, что Гоген Сегев был завербован иранской разведкой в 2012 году.

В последние годы экс-министр жил в Нигерии. В мае 2018 года он попытался въехать в Экваториальную Гвинею, но его не пустили на территорию страны из-за судимости. После этого его экстрадировали в Израиль, где он был допрошен и арестован.