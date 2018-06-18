Гутерреш призвал к ратификации соглашения о новом названии Македонии

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал подписанное Афинами и Скопье соглашение о новом названии Македонии призвал стороны к его ратификации. Об этом генсек написал на своей странице в твиттере.

По словам Гутерреша, ООН поддерживает усилия двух стран.

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«Я выражаю признательность премьер-министрам Греции Алексису Ципрасу и Македонии Зорану Заеву за их роль в заключении исторического соглашения, подписанного на Преспе в воскресенье (17.06)», — написал Гутерреш.

Он также призвал правительства стран сохранять приверженность заключенному соглашению.

Ранее глава МИД Греции Никос Котзиас, его коллега из бывшей югославской республики Македонии Никола Димитров, а также спецпредставитель генсека ООН Мэтью Нимица подписали соглашение о новом названии Македонии, закрепленном на конституционном уровне.