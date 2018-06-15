В Греции подтвердили дату подписания соглашения о новом названии Македонии

Греческий генеральный секретариат по делам печати и информации заявил, что церемония подписания соглашения о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония пройдет в районе озер Преспа в воскресенье, 17 июня, передает РИА «Новости».

«В воскресенье, 17 июня, на церемонии, которая состоится в районе Преспа, министрами иностранных дел Греции Никосом Котзиасом и БЮРМ Николой Димитровым будет подписано соглашение по названию бывшей югославской республики Македония», — говорится в заявлении генерального секретариата.

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Отмечается, что соглашение будет подписано в присутствии премьер-министров Алексиса Ципраса и Зорана Заева. Также известно, что соглашение будет подписано на греческой территории, а впоследствии делегации отправятся на территорию соседней страны, где пройдет обед.

В сообщении подчеркивается, что точное время и место подписания будут сообщены дополнительно.

Ранее источник заявлял, что соглашение о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония будет подписано в воскресенье.