New Yorker: Трамп настаивает на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении саммита с президентом России Владимиром Путиным, пишет The New Yorker со ссылкой на осведомленные источники из администрации президента, знакомые с обсуждением этой темы.

«Его [Трампа] не остановить», — сказал высокопоставленный чиновник из администрации президента. По словам источника, Трамп уже давно хочет встретиться с Путиным, поэтому планирует встречу на лето.

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Возобновление «публичного расположения» Трампа к Путину неслучайно, пишет журнал. Это признак того, что Трамп чувствует себя все более смелым, как на мировой сцене, так и в Соединенных Штатах.

Ранее Трамп заявил о скорой встрече с Путиным.