В Кремле не исключили встречи Трампа и Путина летом 2018 года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают возможность встречи главы государства Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа летом 2018 года, передает РИА «Новости».

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что может встретиться с Путиным летом.

Реклама

«Не исключаем», — сказал Песков.

Путин ранее заявлял, что его встреча с Трампом пройдет сразу, как только американская сторона будет к этому готова. По словам президента, конкретное место встречи не обсуждалось, однако многие страны, в том числе Австрия, были готовы оказать помощь в проведении саммита.