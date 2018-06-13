В Вашингтоне сорвано проведение круглого стола, посвященного fake news

Руководитель информационного ресурса USA Really Александр Малькевич сообщил, что круглый стол в Вашингтоне, посвященный проблематике фейковых новостей в СМИ, оказался под угрозой срыва

«Сегодня мы получили целую партию новостей. Когда я пришел в бизнес-центр оплачивать аренду, началась какая-то странная суета. Мне сообщили, что офис мне предоставить не могут. Мое членство в WeWork отменено, наше мероприятие — тоже…», — рассказал он в интервью ФАН.

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Отмечается, что на мероприятие к тому моменту уже успели зарегистрироваться более 20 человек.

«Попытки адвоката переговорить с ними привели к тому, что подтянулись еще несколько менеджеров и охрана. Охрана сказала: просим немедленно покинуть бизнес-центр, вам здесь больше находиться нельзя».