Министры иностранных дел ОДКБ раскритиковали США

В заявлении принятом на уровне министров внешнеполитических ведомств стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности главы министерств выражают критику в адрес действий американского руководства, передает РИА «Новости».

«Возрастающую тревогу вызывают угрозы для жизнеспособности ДРСМД, проистекающие от неурегулированности ряда проблем, связанных с его соблюдением. Это относится, в частности, к конкретным военным программам США, осуществляемым без учета обязательств по договору и включающим производство и применение ракет-мишеней и ударных беспилотных летательных аппаратов, производство и развертывание универсальных ракетных пусковых установок наземного базирования; также вызывают обеспокоенность НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) по созданию мобильной ракетной системы наземного базирования с запрещенной по ДРСМД дальностью от 500 до 5500 километров», — говорится в тексте заявления.

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В ОДКБ также подчеркнули, что Белоруссия, Казахстан и Россия, «являющиеся сторонами по договору, сохраняют полную приверженность данному соглашению».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ни США, ни Россия не заинтересованы в подрыве ДРСМД.