Путин призвал страны G7 «прекратить творческую болтовню»

Президент России Владимир Путин призвал страны «большой семерки» прекратить творческую болтовню и обратиться к решению конкретных задач, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Комментируя сообщения о том, что G7 решила противостоять «дестабилизирующим действиям» России, глава государства отметил, что в данном случае, как и в ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери, «ничего конкретного сказано не было».

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«Солидарность в этой связи возникает на какой-то очень зыбкой почве. Мне кажется, надо прекратить всю эту болтовню, творческую, и перейти к конкретным вопросам, связанным с реальным сотрудничеством», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия не покидала формат «большой восьмерки».