Порошенко выразил уверенность в том, что над Севастополем поднимут украинский флаг

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что над Севастополем будет поднят украинский флаг, сообщает РИА «Новости».

В своем твиттере украинский президент поздравил Севастополь с днем города, который отмечается 14 июня, отметив, что это «украинский» город.

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«Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн!», — написал Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны договорились, что в ближайшее время омбудсмены обеих стран посетят заключенных в России и на Украине.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.