Президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, где, как ожидается, глава государства проведет переговоры с руководством КНР, передает РИА «Новости».

Планируется, что Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего лидеры двух государств подпишут совместное заявление по итогам своей двусторонней встречи. Как ранее сообщал помощник российского президента Юрий Ушаков, по итогам переговоров ожидается подписание целого ряда двусторонних документов, охватывающих сотрудничество в торговле, энергетике, космосе, защите интеллектуальной собственности и других сферах на двустороннем уровне.

Также Путин планирует встретиться с премьером государственного совета КНР Ли Кэцяном и председателем постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.