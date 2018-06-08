Трамп и Мэй не встретятся на саммите «большой семерки»

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не будут проводить официальные переговоры в рамках саммита «большой семерки», сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Мэй.

Отмечается, что Мэй проведет официальные встречи со всеми лидерами стран G7, кроме Трампа. Тем не менее, как отметил представитель, премьер сможет встретиться с президентом США в неформальной обстановке.

Реклама

Лидеры стран «большой семерки» впервые встретятся с Трампом лично после введения США новых пошлин на ввоз стали и алюминия.

Ранее сообщалось, что президент США покинет саммит раньше, чем ожидалось. В частности, Трамп пропустит сессию, посвященную экологическим проблемам.