«Прямая линия» с Путиным завершилась

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным завершилась.

16-я «прямая линия» продлилась 4 часа 23 минуты.

Нововведением этой «прямой линии» стало отсутствие зрителей в зале с Путиным, все вопросы задавались только удаленно. Кроме того, на связи с президентом были министры и губернаторы, к которым Путин перенаправлял вопросы граждан.

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Завершая «прямую линию», Путин отметил, что вопросов было намного больше, чем он бы мог ответить — по последним данным, поступило 2,58 млн вопросов. При этом президент пообещал, что все поступившие обращения будут проанализированы.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию события.