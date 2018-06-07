Путин рассказал о «бревне в глазу» Прибалтики
Президент России Владимир Путин заявил, что односторонние санкции не позволяют решать проблемы, а только лишь усугубляют их.
В ходе «прямой линии» прозвучало предложение ввести санкций против Латвии, где «запрещают обучение на русском языке».
При этом Путин напоминает о наличии такого термина в прибалтийских государствах, как «неграждане». По словам главы государства, Москва ведет диалог с латвийскими властями, чтобы защитить интересы наших соотечественников, которые проживают в балтийской стране.
«В чужом глазу соринку замечают, в своем — бревна не видят», — подытожил Путин.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.
7 июня в 16-й раз проходит «прямая линия» с Владимиром Путиным. Организаторам поступило уже более 1,7 млн вопросов, которые россияне хотели бы задать президенту России.