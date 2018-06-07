Азербайджан призвал Армению к урегулированию карабахского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ожидает от нового руководства Армении старта «реальных переговоров» по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает РИА «Новости».

«Надеюсь, что новое руководство Армении не будет повторять ошибок прежней власти, проделает серьезную работу для скорейшего урегулирования конфликта [в Нагорном Карабахе], и будет дан старт реальному, а не ради имитации, переговорному процессу», — сказал Алиев.

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Он отметил, что переговоры помогут найти решение, которое обеспечит мир на Кавказе. Также Алиев отметил, что Азербайджан «имеет право» на мирное решение конфликта.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о полной и безоговорочной поддержке Карабаху.