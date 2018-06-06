Путин назвал беспрецедентными шаги КНДР по снятию напряженности

Президент России Владимир Путин заявил, что шаги руководства КНДР по снятию напряженности на полуострове беспрецедентны, передает РИА «Новости».

«Мы видим также, что северокорейское руководство пошло, честно говоря, для меня даже на неожиданные, я бы сказал, даже беспрецедентные шаги, направленные на снятие этой напряженности», — заявил Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

Реклама

Путин сказал, что понимает слова руководства Северной Кореи о гарантиях безопасности, но какими они будут, говорить сложно.

«Я могу понять руководство Северной Кореи, когда оно говорит о том, что для полной денуклеаризации им нужны абсолютные гарантии их безопасности… Какими могут быть эти гарантии, в какие сроки все это может быть реализовано, — сейчас очень трудно сказать. Но что сказать можно и нужно, что двигаться надо по этому пути — по пути снижения напряжения, денуклеаризации в конечном итоге», — сказал он.

Ранее Путин назвал мужественным решение Трампа встретиться с Ким Чен Ыном.