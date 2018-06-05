США не будут оплачивать размещение делегации КНДР в Сингапуре

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что американская сторона не будет оплачивать размещение делегации Северной Кореи во время саммита лидеров стран в Сингапуре 12 июня, сообщает РИА «Новости».

«Правительство США не будет платить за размещение северокорейской делегации», — сказала Науэрт.

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Ранее в Белом доме назвали место встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

«Местом для проведения саммита между президентом США Дональдом Трампа и лидером КНДР Ким Чен Ыном станет отель «Капелла» на острове Сентоса в Сингапуре», — написала в твиттере пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Также она поблагодарила сингапурские власти за гостеприимство.